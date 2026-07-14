Gaúcho recebe o Ypiranga na próxima quinta para novos testes na iluminação de Arena

Refletores estão espalhados pela arena. S.C. Gaúcho / Divulgação

A inauguração oficial da iluminação do Sport Club Gaúcho, de Passo Fundo, está marcada para a próxima quinta-feira (16). Para a primeira partida, a equipe terá um confronto contra o Ypiranga, de Erechim.

A nova estrutura da Arena Be8 devolve ao Gaúcho a possibilidade de realizar partidas noturnas em seu estádio, algo que não acontecia há quase quatro décadas. Para o presidente do clube, Augusto Ghion, a estrutura tende a aumentar o nível da equipe, que disputará a Divisão de Acesso neste ano.

— A inauguração da iluminação é um etapa importante do projeto do clube, viemos e vamos seguir melhorando nossa infraestrutura, que já é uma das melhores do interior, para o clube subir de divisões com estrutura para se manter — explicou.

O último compromisso disputado à noite em casa ocorreu em 1987, no antigo Estádio Wolmar Salton, contra o Taguá, de Getúlio Vargas.

No último domingo (10), a equipe realizou um amistoso contra a equipe do C.E. União, do Paraná. A partida, que foi realizada às 19h30min, serviu para o teste inicial da nova iluminação.

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