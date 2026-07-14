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Nova etapa ⚽ 
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Gaúcho recebe o Ypiranga na próxima quinta para novos testes na iluminação de Arena

Arena Be8 já passou pelos primeiros testes no domingo (10). Partida deve marcar nova etapa para a equipe de Passo Fundo

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Rebecca Mistura

Repórter

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