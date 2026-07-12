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Top três do mundo
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Vivendo ponto alto da carreira, gaúcho quer inspirar nova geração de atletas de Para-Standing

Atleta perdeu a perna esquerda em um acidente, retomou o esporte anos depois e hoje figura entre os principais nomes do planeta na modalidade

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Felipe Matiasso*

Repórter

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