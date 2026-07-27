Com gol sofrido nos acréscimos, São Luiz perde para o CSA e está eliminado da Série D

Equipe de Ijuí deixou o empate escapar nos minutos finais. Marcus Vinícius / Divulgação

O São Luiz está fora da Série D do Brasileirão após perder por 2 a 1 o jogo de volta das oitavas de final para o CSA neste domingo (26), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Como a primeira partida havia ficado no empate sem gols, a equipe de Ijuí precisava de uma vitória simples para garantir a vaga nas quartas de final. Quem saiu na frente, porém, foi o CSA. Aos 28 minutos, depois do escanteio, Matheus Melo desviou de cabeça para abrir o placar.

O empate do Rubro veio na segunda etapa. Aos 36 minutos, Brandão ganhou de dois marcadores e deslocou o goleiro da equipe alagoana para deixar tudo igual.

A classificação do CSA veio aos 50 minutos do segundo tempo com um herói improvável. O meio-campista Cadu, 19 anos, saiu do banco para marcar de fora da área o seu primeiro gol pela equipe profissional

Com o resultado, o São Luiz encerra o o seu calendário de partidas oficiais. No ano, a equipe conquistou a taça Farroupilha, foi eliminada da série D, na segunda fase da Copa do Brasil perdeu para o Maranhão e também caiu nas quartas de final do Campeonato Gaúcho para o Internacional.