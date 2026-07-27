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Com gol sofrido nos acréscimos, São Luiz perde para o CSA e está eliminado da Série D

Com a eliminação, equipe de Ijuí só volta a campo de forma oficial em 2027

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Felipe Matiasso*

Repórter

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