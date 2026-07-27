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Com elenco reforçado, Be8/UPF começa disputa por acesso no vôlei nacional

Grupo aposta na experiência da temporada passada para buscar vaga na próxima fase da Superliga C

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