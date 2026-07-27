Com elenco reforçado, Be8/UPF começa disputa por acesso no vôlei nacional

Depois de semanas de preparação, chegou o momento de colocar o trabalho em prática. A Be8/UPF estreia nesta segunda-feira (27) na Superliga Nacional C de Vôlei e volta a representar o Estado na fase regional da competição.
A primeira partida será às 14h30min, contra o Napoli Caçadorense, de Santa Catarina, em Castro, no Paraná. Será a segunda participação consecutiva da equipe passo-fundense no torneio.
O grupo encerrou a preparação após uma sequência de treinamentos voltados para aspectos técnicos, táticos e coletivos. A comissão técnica aposta na experiência adquirida na edição passada como um dos diferenciais para a campanha deste ano.
Segundo o técnico Giba, a equipe chega mais preparada para lidar com a pressão de uma competição nacional.
— O fator emocional é importante. No ano passado, sentimos um pouco a estreia. Era uma situação nova para muitas atletas. Agora temos um grupo mais forte e mais homogêneo para enfrentar esse desafio — avalia.
Durante o período de preparação, os trabalhos tiveram atenção especial para o sistema defensivo e para situações de jogo que costumam definir os confrontos da competição.
— É um campeonato decidido nos detalhes. Muitas vezes as partidas têm ralis longos e equilíbrio do começo ao fim. A equipe está preparada e motivada para representar bem Passo Fundo e o Rio Grande do Sul — acrescenta o treinador.
Apenas uma vaga em disputa
A fase regional da Superliga C será disputada até sexta-feira (31) e reunirá seis equipes da Região Sul. Os clubes se enfrentam em turno único, no sistema todos contra todos.
Apenas o campeão garante classificação para a fase nacional, etapa que reúne os vencedores das regionais de todo o país e as equipes rebaixadas da Superliga B.
Jogos da Be8/UPF
- 27 de julho (segunda-feira)Be8/UPF x Napoli Caçador Voleibol (SC) - 14h30min
- 28 de julho (terça-feira)Be8/UPF x Foz Voleibol (PR) - 14h30min
- 29 de julho (quarta-feira)Be8/UPF x Castro Voleibol (PR) - 19h30min
- 30 de julho (quinta-feira)Be8/UPF x Copobrás (SC) - 16h30min
- 31 de julho (sexta-feira)Be8/UPF x Juventus/Teutônia (RS) - 16h30min