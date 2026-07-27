Com elenco reforçado, Be8/UPF começa disputa por acesso no vôlei nacional

Equipe terá cinco partidas para tentar a classificação. Eugenio Siqueira / Be8/UPF

Depois de semanas de preparação, chegou o momento de colocar o trabalho em prática. A Be8/UPF estreia nesta segunda-feira (27) na Superliga Nacional C de Vôlei e volta a representar o Estado na fase regional da competição.

A primeira partida será às 14h30min, contra o Napoli Caçadorense, de Santa Catarina, em Castro, no Paraná. Será a segunda participação consecutiva da equipe passo-fundense no torneio.

O grupo encerrou a preparação após uma sequência de treinamentos voltados para aspectos técnicos, táticos e coletivos. A comissão técnica aposta na experiência adquirida na edição passada como um dos diferenciais para a campanha deste ano.

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Segundo o técnico Giba, a equipe chega mais preparada para lidar com a pressão de uma competição nacional.

— O fator emocional é importante. No ano passado, sentimos um pouco a estreia. Era uma situação nova para muitas atletas. Agora temos um grupo mais forte e mais homogêneo para enfrentar esse desafio — avalia.

Durante o período de preparação, os trabalhos tiveram atenção especial para o sistema defensivo e para situações de jogo que costumam definir os confrontos da competição.

— É um campeonato decidido nos detalhes. Muitas vezes as partidas têm ralis longos e equilíbrio do começo ao fim. A equipe está preparada e motivada para representar bem Passo Fundo e o Rio Grande do Sul — acrescenta o treinador.

Apenas uma vaga em disputa

A fase regional da Superliga C será disputada até sexta-feira (31) e reunirá seis equipes da Região Sul. Os clubes se enfrentam em turno único, no sistema todos contra todos.

Apenas o campeão garante classificação para a fase nacional, etapa que reúne os vencedores das regionais de todo o país e as equipes rebaixadas da Superliga B.

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