Ypiranga recebe o Confiança pela Série C mirando segunda vitória seguida

Equipe do técnico Gabardo Júnior que voltar a vencer diante do seu torcedor. Pablo Nunes / Ypiranga

Após a vitória diante do Santa Cruz (PE) fora de casa, o Ypiranga busca manter o ritmo neste domingo (28) para se aproximar do G-8 da série C. A equipe de Erechim recebe o Confiança (SE) a partir das 20h30min, no Estádio Colosso da Lagoa.

O triunfo diante da equipe pernambucana quebrou a sequência negativa de cinco jogos sem vitórias. O Canarinho é, agora, o 13º colocado na tabela, com 14 pontos, com 4 vitórias em 11 jogos.

O Confiança, por outro lado, é o 18º colocado na tabela com apenas 10 pontos e ainda não venceu na competição como visitante.

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Os ingressos custam R$25 e podem ser adquiridos online ou na secretaria do clube.

Para a partida, o trio de arbitragem é do Distrito Federal. O árbitro principal será Pedro Alves De Oliveira, que terá auxilio de Leila Naiara Moreira da Cruz e Isabela Morais Vivas. O gaúcho Erico Andrade de Carvalho será o 4º árbitro.