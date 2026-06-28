Ypiranga recebe o Confiança pela Série C mirando segunda vitória seguida

Após a vitória diante do Santa Cruz (PE) fora de casa, o Ypiranga busca manter o ritmo neste domingo (28) para se aproximar do G-8 da série C. A equipe de Erechim recebe o Confiança (SE) a partir das 20h30min, no Estádio Colosso da Lagoa.
O triunfo diante da equipe pernambucana quebrou a sequência negativa de cinco jogos sem vitórias. O Canarinho é, agora, o 13º colocado na tabela, com 14 pontos, com 4 vitórias em 11 jogos.
O Confiança, por outro lado, é o 18º colocado na tabela com apenas 10 pontos e ainda não venceu na competição como visitante.
Os ingressos custam R$25 e podem ser adquiridos online ou na secretaria do clube.
Para a partida, o trio de arbitragem é do Distrito Federal. O árbitro principal será Pedro Alves De Oliveira, que terá auxilio de Leila Naiara Moreira da Cruz e Isabela Morais Vivas. O gaúcho Erico Andrade de Carvalho será o 4º árbitro.
*Sob orientação e supervisão do jornalista Vitor Zuccolo.