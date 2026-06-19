São Luiz recebe o Blumenau em jogo de ida da segunda fase da Série D

É diante do torcedor que o São Luiz busca abrir vantagem no jogo de ida da segunda fase do Brasileirão Série D. Por ter permanecido na 4ª colocação do grupo A15, o Rubro recebe o Blumenau (SC), 1º colocado no grupo A16.
O duelo está marcado para este sábado (20), às 15h30min, no Estádio 19 de Outubro em Ijuí. Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos na secretaria do clube. A partida terá transmissão do canal Metrópoles.
Na primeira fase, o São Luiz somou 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e três derrotas, e garantiu a classificação na última rodada, com uma vitória por 3 a 1 diante do Joinville (SC). O Blumenau, por sua vez, teve uma campanha mais tranquila, com seis vitórias e um empate em dez jogos.
O sistema de pontuação segue ao longo da competição, uma vez que a quinta fase da Série D prevê um novo grupo que definirá os confrontos entre as oito equipes restantes.
Para o primeiro duelo, a arbitragem será maranhense. Paulo Jose Souza Mourão será o árbitro principal, auxiliado por Elson Araujo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira. O 4º árbitro será o gaúcho Erico Andrade de Carvalho.