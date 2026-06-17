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No clima de Copa
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Quando o 14 de Julho derrubou gigantes no Vermelhão da Serra

Após conquistar o acesso estadual, clube venceu Grêmio e Inter e teve a história encerrada com a criação do Esporte Clube Passo Fundo

Felipe Matiasso*

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