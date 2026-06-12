Passo Fundo Futsal abre vantagem na final da Taça Farroupilha

Time de Passo Fundo joga pelo empate na partida de volta. Alex Borgmann / Divulgação

O Passo Fundo Futsal (PFF) saiu na frente na decisão da Taça Farroupilha Região Planalto. A equipe venceu o Guarany no primeiro jogo da final por dois a um. O jogo aconteceu na noite de quinta-feira (11)no Módulo Esportivo de Espumoso.

Dudu foi quem abriu o marcador na decisão para a equipe da casa, aos 12 minutos da primeira etapa, depois de um contra-ataque rápido.

A virada do PFF veio no segundo tempo. Cardelli acertou o ângulo adversário em jogada pela direita, aos 9 minutos. Aos 11 minutos, Dudu concretizou a virada, depois da cobrança de escanteio.

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Com o resultado, o PFF joga pelo empate para levantar a taça. Em caso de vitória do Guarany, a decisão vai para a prorrogação. Caso o empate persista, a disputa será nos pênaltis.