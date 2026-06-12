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Passo Fundo Futsal abre vantagem na final da Taça Farroupilha

Equipe começou perdendo o jogo, mas conseguiu a virada em dois minutos; partida de volta acontece no domingo (14)

Felipe Matiasso*

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Vitor Zuccolo

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