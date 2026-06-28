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Onde assistir jogo Brasil x Japão em Passo Fundo  

Partida inicia às 14h desta segunda-feira (29). Churrasco, macarrão e hambúrguer são opções de cardápios

Heloisa Gamero

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