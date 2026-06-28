Onde assistir jogo Brasil x Japão em Passo Fundo  

Partida inicia às 14h desta segunda-feira (29). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após garantir a 1ª colocação e se classificação para a fase do mata-mata da Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar, nesta segunda-feira (29), contra o Japão.

Para assistir ao jogo, que inicia às 14h, torcedores de Passo Fundo, no norte do estado, possuem algumas opções de estabelecimentos com transmissão.

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A reportagem selecionou alguns espaços para curtir em galera, confira:

The Bowler

O bar de esportes e boliche The Bowler terá show de pagode do Grupo da Praça e transmissão ao vivo da partida em painel de led.

Antes da seleção entrar em campo, um galeto com massa será servido às 12h para quem reservar o almoço. Chopp em dobro está liberado no mesmo horário até às 13h30.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 522, Centro

YoLo Drink Lounge

A balada YoLo também abre as portas para receber a torcida nesta segunda-feira (29).

O espaço transmite o jogo ao vivo e a festa continua depois do apito final com as performances dos DJs Marciel e Dina. O cardápio fica por conta do Rivva Burger.

A balada tem capacidade limitada, é possível fazer a reserva de mesa através do Instagram.

Endereço: Avenida Doutor Alvaro Severo de Miranda, 328

Garden Cidade Nova

O Garden Cidade Nova é uma opção para quem acha que churrasco combina com Copa do Mundo. Para reservar, entre em contato com o número (54) 99908-1263.

A praça de alimentação ao ar livre funciona a partir das 11h30 no dia do jogo contra o Japão. Além do churrasco, espaço conta com opções variadas de bebidas alcoólicas.

Endereço: Avenida Doutor Alvaro Severo de Miranda, 973, Cidade Nova

Cardápio do Garden Cidade Nova para a partida é churrasco. Eduarda Costa / Agencia RBS

Passo Fundo Shopping

O Passo Fundo Shopping também terá espaço reservado para os visitantes assistirem à partida. Duas televisões serão instaladas na praça de alimentação, para transmissão ao vivo durante o jogo.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1610, São Cristóvão

Bella Città Shopping

O Bella Città Shopping prepara um espaço para os torcedores da seleção brasileira acompanharem a partida. Haverá telão na praça de alimentação do segundo andar, para cada jogo do Brasil na Copa.