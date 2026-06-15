Morre Luiz Felipe de Marchi, ex-presidente do Ypiranga

Morreu na manhã desta segunda-feira (15), aos 77 anos, o empresário Luiz Felipe de Marchi, o "Tobata". Ele ficou conhecido por presidir o Ypiranga Futebol Clube, de Erechim, no norte do Estado. Nos ciclos de 1984, 1989 e 2015, Tobata contribuiu de forma ímpar para o fortalecimento do clube de Erechim.

Com Luiz à frente, o Ypiranga teve grande destaque nacional, participando pela primeira vez do Brasileirão Série C, além de alcançar, à época, a classificação história à terceira fase da Copa do Brasil em 2016.