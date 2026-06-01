Equipe de vôlei Be8/UPF conquista a Copa Cláudio Braga pela sétima vez

Equipe venceu por 3 sets a 2. Gerson Lopes / Divulgação

A Be8/UPF conquistou no domingo (31), o sétimo título da Copa Cláudio Braga, competição da Federação Gaúcha de Voleibol. A equipe de Passo Fundo venceu a Associação Voleibol Venâncio (AVV), de Venâncio Aires, por 3 sets a 2, em uma final disputada no Ginásio do Instituto Educacional (IE).

A Be8/UPF venceu o primeiro set por 25 a 21, mas a AVV reagiu e virou o jogo ao fechar as duas parciais seguintes em 25 a 20 e 27 a 25.

A equipe passo-fundense precisava da vitória para seguir na disputa. Com apoio da torcida, o time venceu o quarto set por 25 a 17 e levou a decisão para o tie-break.

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No set decisivo, a Be8/UPF foi superior e fechou a parcial em 15 a 7, garantindo mais um troféu para a coleção.

Com a conquista, a equipe chega ao sétimo título da Copa Cláudio Braga. Somando também os cinco Campeonatos Gaúchos já conquistados, o time acumula 12 títulos estaduais.

Agora, o foco da equipe se volta para os Jogos Universitários Gaúchos (JUGs), que serão disputados nos dias 13 e 14 de junho, em Novo Hamburgo.