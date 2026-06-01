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Equipe de vôlei Be8/UPF conquista a Copa Cláudio Braga pela sétima vez

Com a vitória sobre o AVV, equipe de Passo Fundo soma 12 títulos estaduais e foca nos Jogos Universitários Gaúchos

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