Enquanto o futebol conquistava o mundo, o 14 de Julho nascia em Passo Fundo

Uma das primeiras equipes do 14 de Julho, ainda na década de 1920. Marco Antonio Damian / Acervo IHPF

A cada quatro anos, a Copa do Mundo mostra como o futebol é capaz de atravessar fronteiras e unir diferentes culturas. Em Passo Fundo, essa paixão também ajudou a construir uma história própria.

Fundado em 27 de junho de 1921, o Grêmio Esportivo e Recreativo 14 de Julho nasceu em uma época em que o esporte ainda dava seus primeiros passos no interior do Estado.

Sem grandes estruturas, o clube iniciou suas atividades em um campo improvisado em frente ao Hospital de Caridade, onde hoje está localizada a Praça Antônio Xavier, ponto que marcou o início de uma trajetória de mais de um século.

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O clube nasceu de uma divisão. Após divergência com integrantes do Sport Club Gaúcho, também de Passo Fundo, Dyonisio Lângaro buscou outro caminho. A ligação com Santa Maria influenciou o nome. O “14 de Julho” veio de uma equipe que Dyonisio jogava:

— Ele tinha família em Passo Fundo e estudava em Santa Maria. Era aluno e jogava de goleiro no time chamado "14 de Julho", de Santa Maria, pertencente aos Irmãos Maristas — relembrou o historiador do Instituto Histórico de Passo Fundo, Marco Damian.

O início ocorreu sem estrutura fixa. O 14 de Julho utilizou áreas às margens da Viação Férrea na década de 1920. No local, conquistou o primeiro título citadino e permaneceu até 1928. Depois, o clube passou pela Vila Cruzeiro até 1945 e a saída ocorreu por solicitação do proprietário do terreno.

Nova casa, novas metas

Parte externa do Estádio Dr. Celso da Cunha Fiori, a Baixada. Marco Antonio Damian / Acervo IHPF

A mudança seguinte marcou um novo período. Em 1946, uma área na rua Ângelo Pretto, próxima ao Rio Passo Fundo, entrou nos planos após negociação conduzida por Ernesto Formigheri.

A construção do estádio seguiu uma lógica que lembra os avanços estruturais vistos em Copas do Mundo ao longo do tempo. O Estádio Dr. Celso da Cunha Fiori foi inaugurado em 1949. O espaço contava com cabines de imprensa, alojamento, túnel de acesso ao gramado e iluminação.

A abertura ocorreu em dois dias, com presença do Internacional. No sábado, vitória colorada sobre o Gaúcho por 8 a 2. No domingo, novo resultado contra o 14 de Julho: 8 a 1.

Mesmo com o placar, a Baixada marcou o principal período do clube. No estádio, o 14 de Julho alcançou títulos e números. Tornou-se campeão citadino em sequência, venceu competições regionais e conquistou a Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho em 1968.

Auge no Estado

Time foi campeão da Segunda Divisão em 1968 diante do Internacional de Santa Maria. Marco Antonio Damian; / Acervo IHPF

O ponto central da história ocorreu em novembro de 1968. O 14 de Julho conquistou a Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho diante do Internacional de Santa Maria. Após derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, a equipe venceu por 3 a 1 na Baixada e ficou com a taça.

— O time santa-mariense era muito bom, composto por jogadores experientes e de alto nível técnico, mas o 14 de Julho teve em Santarém, que foi o craque do jogo, com dois gols, além de ter participado do terceiro — disse.

A conquista ocorreu em meio a mudanças estruturais. A Baixada já apresentava limitações no fim da década de 1960. Arquibancadas em madeira mostravam desgaste. O espaço deixava de atender às necessidades do clube.

—A estrutura já era muito antiga, a cobertura já não estava adequada, o túnel de acesso ao campo tinha seus problemas quando chovia. O local de concentração das equipes também já não era o mesmo — explicou.