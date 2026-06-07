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"Encaro de frente as dificuldades no esporte e na vida": atleta de judô com síndrome de Down coleciona medalhas e título mundial

Em setembro, Pedro Henrique Baidek disputará as Olimpíadas Especiais, na Bósnia e Herzegovina

Emerson Carniel

Repórter

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