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"É motivo de orgulho": o que pensam os imigrantes de Passo Fundo sobre a Copa do Mundo

Torcedores de diferentes lugares do mundo estão em contagem regressiva para a competição que começa nesta quinta-feira (11)

Felipe Matiasso*

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