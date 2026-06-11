"É motivo de orgulho": o que pensam os imigrantes de Passo Fundo sobre a Copa do Mundo

Aliou Thiam (Na dir. segurando a bandeira) irá ver a Copa junto com seus amigos Aliou Thiam / Agencia RBS

Considerado o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo é conhecida por romper fronteiras e aproximar culturas.

Nesta edição, por reunir 16 seleções a mais em relação a 2022, o torneio proporcionará mais participações incomuns, a exemplo de Curaçao e Jordânia, que estreiam na Copa, e o Haiti, que volta a participar depois de 52 anos.

Além da participação na Copa do Mundo, diversos destes países também estão representados pelos seus torcedores que vivem em Passo Fundo, no norte do Estado.

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Mais de 5 mil quilômetros de distância

Em Passo Fundo desde o inicio de 2026, o haitiano Perjuste Cleevens Wander Vans, 21 anos, não esconde a felicidade de acompanhar a sua seleção jogando contra grande equipes, como o Brasil.

Perjuste espera com ansiedade a partida contra o Brasil, marcada para o próximo dia 19 Perjuste Cleevens Wander Vans / Agencia RBS

Para ele, o duelo contra a seleção pentacampeã na fase de grupos é "um momento muito especial", mas acredita que, para além do resultado, o objetivo é desfrutar a história.

— Só de enfrentar o Brasil já é uma vitória. É motivo de orgulho que minha geração possa testemunhar a participação do Haiti na Copa — disse.

Apesar de raro, as duas equipes já dividiram as quatro linhas. No último duelo, dia 8 de junho de 2016, a Seleção Brasileira venceu o Haiti por 7 a 1.

Um pedaço do país em Passo Fundo

Atual vice-campeã da Copa Africana das Nações, Senegal é uma das seleções que pode surpreender.

A seleção, de nomes como a do atacante Sadio Mané e o goleiro Édouard Mendy, figuras carimbadas no cenário europeu, faz com que o torcedor tenha uma ponta de otimismo.

— Sabemos que não é fácil, mas todas as seleções podem ser campeãs, temos que confiar para que tragam resultados melhores do que nas edições anteriores — disse o senegalês Aliou Thiam, 52 anos, que trabalha como técnico em informática.

Como forma de manter os laços com seu país Aliou acompanha o máximo possível as equipes senegalesas. Além, disso, conta com a sua própria equipe de futebol em Passo Fundo: a seleção de senegaleses.

Aliou Thiam participa de uma equipe de futebol em Passo Fundo Aliou Thiam / Agencia RBS

— Nós temos o nosso time de futebol aqui dos senegaleses e com certeza vamos acompanhar a Copa — relatou.

Torcida dividida

A expectativa de manter o bom resultado da Copa de 2022 se traduz nas falas de Hamza Rchid, que mora em Passo Fundo desde 2015. Para o consultor de tráfego pago, a paixão pelo futebol é semelhante entre os dois países.

— A cultura do futebol é tão forte quanto aqui no Brasil. Pra ser sincero estou com o coração dividido. Tenho um carinho muito grande pelo Brasil, estarei torcendo para as duas equipes — contou o marroquino.

A atual campeã Africana é a primeira adversária do Brasil. O jogo acontece no sábado (13) às 19h, no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Esperança em um nome

A rotina de jogos durante a competição será intensa e tem quem buscará uma dividir o tempo durante o trabalho para acompanhar a equipe do coração.

O cabeleireiro Juan Pablo Enrique Quinteroz, 27 anos, acredita que a seleção pode chegar longe, mas ser "muito difícil" a conquista do título. Há três anos acompanhando de Passo Fundo a La Tricolor, como a seleção colombiana é conhecida, ele aposta em um nome para a competição.

Entre um corte de cabelo e outro, Juan irá acompanhar os jogos da seleção colombiana Felipe Matiasso / Agencia RBS

— Temos condições de chegar longe e pra isso apostamos, é claro, na nossa estrela: Luis Díaz — pontuou Juan.

Conforme a FIFA, a expectativa é receber cerca de 6,5 milhões de torcedores ao longo da competição. A bola rola a partir desta quinta-feira (11), às 16h, com México x África do Sul.