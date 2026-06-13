Copa do Mundo em Passo Fundo: veja cinco lugares para assistir aos jogos do Brasil

Estabelecimentos organizam espaço para a torcida se reunir durante os jogos. Camila Hermes / Agencia RBS

O caminho para o hexa do Brasil na Copa do Mundo 2026 começa neste sábado (13) contra a equipe do Marrocos. Para quem prefere acompanhar os jogos com a torcida, alguns bares e espaços gastronômicos de Passo Fundo, no norte do Estado, prepararam programações especiais.

Na primeira fase, a seleção entra em campo nestes dias:

1ª rodada: 13 de junho (sábado), às 19h — Brasil x Marrocos

13 de junho (sábado), às 19h — 2ª rodada: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30min — Brasil x Haiti

19 de junho (sexta-feira), às 21h30min — 3ª rodada: 24 de junho (quarta-feira), às 19h — Escócia x Brasil

GZH lista abaixo lugares que vão transmitir os jogos da Seleção Brasileira com telões, promoções e até atrações musicais após as partidas. Veja a lista completa:

Gare Estação Gastronômica

A Gare será o ponto de encontro pra quem quer assistir aos jogos ao lado da torcida. Em parceria com Rádio Atlântida Norte Gaúcho, haverá telão para transmitir os jogos do Brasil.

Para acompanhar, a Gare oferece diversas opções de gastronomia, drinks, cerveja e chope. A programação começa às 17h neste sábado (13), com transmissão ao vivo do programa Tá Vazando, fazendo o aquece para o jogo.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1007, Centro

Reservas: pelo telefone (54) 99704-4800

The Bowler

O painel de led do The Bowler já está preparado para transmitir todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo. No sábado (13), a festa começa com o jogo Brasil x Marrocos.

Além de futebol, a noite vai ser embalada por show especial do Grupo da Praça, a partir das 19h. É preciso fazer reserva, pois as mesas são limitadas.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 522, Vila Rodrigues

Reservas: pelo telefone (54) 99908-6183

Porão Bar

O Porão Bar também terá telão para transmitir todos os jogos do Brasil na Copa. Na programação, o espaço deve ter promoções especiais no cardápio de petiscos, comidas de boteco e chope durante os jogos. A entrada é gratuita.

Endereço: Rua Cel. Pelegrini, 452, Vila Rodrigues

Reservas: pelo telefone (54) 99670-3046

Bella Città Shopping

O Bella Città Shopping prepara um espaço para os torcedores da seleção brasileira acompanharem aos jogos. Haverá telão na praça de alimentação do segundo andar, para cada jogo do Brasil na Copa.

Endereço: Rua Coronel Chicuta, 355, Centro

Passo Fundo Shopping

O Passo Fundo Shopping também terá espaço reservado para os visitantes assistirem aos jogos. Duas televisões serão instaladas na praça de alimentação, para transmissão ao vivo durante os jogos.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1610, São Cristóvão



