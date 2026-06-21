Be8/UPF estreia com vitória no Estadual de Vôlei Feminino em Passo Fundo

Equipe virou no segundo set, durante disputa em Passo Fundo. Eugênio Siqueira / Comunicação Be8/UPF

A Be8/UPF começou com vitória a caminhada em busca do hexacampeonato estadual de voleibol feminino. Na estreia no Campeonato Estadual, a equipe de Passo Fundo venceu a Ginástica/Feevale, de Novo Hamburgo, por três sets a um. O embate foi na tarde de sábado (20), no Ginásio do Colégio Notre Dame.

Depois de um início irregular, o time passo-fundense virou a partida com parciais de 18/25, 25/16, 25/9 e 25/13. Na primeira parcial, a Be8/UPF encontrou dificuldades diante de um adversário mais entrosado e eficiente nas jogadas.

A resposta veio a partir do segundo set. Com mais controle das ações e melhor desempenho coletivo, a Be8/UPF dominou os três sets seguintes e confirmou a vitória na estreia.

Após a partida, o técnico Giba avaliou o resultado de forma positiva e destacou o desempenho do grupo:

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— Vários aspectos reforçam o saldo positivo: a vitória, a possibilidade de rodar o grupo e ver as novas contratadas já entrosadas. O campeonato está mais difícil esse ano, e a partida de hoje foi a prova disso.

O grupo volta aos treinamentos nesta segunda-feira (22). Antes do próximo compromisso pelo Estadual, a Be8/UPF disputa um amistoso no próximo sábado (27), em Palmeira das Missões, contra a AVV, de Venâncio Aires, em reedição da final do campeonato estadual do ano passado.