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Em busca do hexa
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Be8/UPF estreia com vitória no Estadual de Vôlei Feminino em Passo Fundo

Grupo volta aos treinamentos nesta segunda (22). Na próxima semana, equipe também joga amistoso em Palmeira das Missões

GZH Passo Fundo

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