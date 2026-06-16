Be8/UPF conquista octacampeonato dos Jogos Universitários Gaúchos 

Equipe de Passo Fundo não perdeu nenhum set durante a competição. UPF / Divulgação

Passo Fundo conquistou mais um título no voleibol universitário gaúcho. A equipe Be8/UPF venceu pela oitava vez os Jogos Universitários Gaúchos (JUG’s). A competição foi realizada no último sábado (13) e domingo (14), em Novo Hamburgo.

A campanha do título foi invicta, sem perda de sets. A equipe venceu:

UFCSPA (Porto Alegre)

UNIPAMPA (Bagé)

FEEVALE (Lajeado)

UFSM (Santa Maria)

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Com a conquista estadual, a Be8/UPF volta a representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s). A equipe vem de crescimento recente na competição nacional, saindo da terceira divisão até a elite.

O técnico Gilberto Bellaver, afirmou que o título estava entre as metas da temporada.

— Era um dos principais objetivos. A oitava conquista confirma a relevância do trabalho em Passo Fundo, coroa uma preparação e nos possibilita representar a o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros — disse.

Na última edição, terminou entre as quatro melhores do país. Os JUB’s de 2026 estão programados para agosto, em Goiás.