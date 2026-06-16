Esportes

Orgulho local
Notícia

Be8/UPF conquista octacampeonato dos Jogos Universitários Gaúchos 

Equipe de Passo Fundo venceu competição de forma invicta e garantiu vaga nos JUB’s 2026 

Guilherme Canal

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS