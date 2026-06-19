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Alisson, Ibãnez e Vini Jr. em Passo Fundo? Veja quais são os nomes da Seleção mais registrados na cidade

Cidade tem mais de sete mil “jogadores” da Seleção Brasileira que iniciaram a partida contra o Marrocos

Vitor Zuccolo

Repórter

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