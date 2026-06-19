Alisson, Ibãnez e Vini Jr. em Passo Fundo? Veja quais são os nomes da Seleção mais registrados na cidade

Seleção volta a campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti. Rafael Ribeiro / CBF

Se dependesse dos nomes registrados em Passo Fundo, no norte do Estado, a Seleção Brasileira não teria dificuldades para encontrar xarás dos jogadores pela cidade.

Dos 11 atletas que iniciaram a partida contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026, no sábado (13), milhares de moradores compartilham os mesmos nomes dos atletas convocados por Carlo Ancelotti.

O levantamento, realizado através da ferramenta nomes do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que alguns nomes são bastante populares entre os passo-fundenses. A reportagem leva em consideração o nome de nascença dos atletas, e não como são conhecidos.

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O líder é Lucas (Paquetá), nome de 1.545 moradores, o equivalente a 0,75% da população da cidade. Logo atrás aparece Gabriel (Magalhães), com 1.449 registros (0,70%), seguido por Carlos (Casemiro), com 1.235 (0,60%).

Juntos, apenas esses três nomes somam mais de 4,2 mil moradores, número suficiente para lotar arquibancadas e formar várias equipes de futebol.

Na sequência aparecem Marcos, com 805 registros, Bruno, com 719, Vinicius, com 550, Douglas, com 382, Igor, com 326, Alisson, com 245 e Roger, com 110 moradores.

O nome menos comum entre os titulares da Seleção é Raphael. Apenas 13 pessoas em Passo Fundo possuem o mesmo primeiro nome do atacante brasileiro, o que representa 0,006% da população.

Seleção espalhada pela cidade

Somando todos os nomes dos titulares brasileiros que estiveram em campo contra o Marrocos, Passo Fundo reúne 7.379 moradores com os mesmos primeiros nomes dos atletas da Seleção. O número representa cerca de 3,6% da população do município.

Na prática, se todos fossem convocados para uma fotografia, seria possível formar centenas de equipes completas de futebol apenas com "Gabriéis", "Lucas", "Carlos", "Brunos" e companhia.

Nomes dos titulares mais comuns em Passo Fundo

Abaixo, os nomes dos jogadores mais comuns na cidade. A lista segue a ordem da escalação inicial da partida contra o Marrocos.

Alisson: 245 pessoas, 0,12% da população da cidade

pessoas, 0,12% da população da cidade Roger (Ibãnez) : 110 pessoas, 0,05% da população da cidade

: pessoas, 0,05% da população da cidade Marcos (Marquinhos) : 805 pessoas, 0,39% da população da cidade

: pessoas, 0,39% da população da cidade Gabriel: 1449 pessoas, 0,70% da população da cidade

pessoas, 0,70% da população da cidade Douglas: 382 pessoas, 0,19% da população da cidade

pessoas, 0,19% da população da cidade Carlos (Casemiro) : 1235 pessoas, 0,60% da população da cidade

: pessoas, 0,60% da população da cidade Bruno: 719 pessoas , 0,35% da população da cidade

, 0,35% da população da cidade Lucas (Paquetá) : 1545 pessoas, 0,75% da população da cidade

: pessoas, 0,75% da população da cidade Raphael (Raphinha) : 13 pessoas, 0,006% da população da cidade

: pessoas, 0,006% da população da cidade Vinicius: 550 pessoas, 0,27% da população da cidade

pessoas, 0,27% da população da cidade Igor: 326 pessoas, 0,16% da população da cidade

Craques não registrados

Endrick e Neymar, dois jogadores que estão na boca dos torcedores e ainda não entraram em campo nesta Copa do Mundo também não estão presentes nos registros. Nem mesmo a variação dos nomes, como Neimar e Endrik aparecem no levantamento.

E o professor?

Técnico Italiano também tem seus xarás em Passo Fundo. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação