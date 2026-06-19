Alisson, Ibãnez e Vini Jr. em Passo Fundo? Veja quais são os nomes da Seleção mais registrados na cidade

Se dependesse dos nomes registrados em Passo Fundo, no norte do Estado, a Seleção Brasileira não teria dificuldades para encontrar xarás dos jogadores pela cidade.
Dos 11 atletas que iniciaram a partida contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026, no sábado (13), milhares de moradores compartilham os mesmos nomes dos atletas convocados por Carlo Ancelotti.
O levantamento, realizado através da ferramenta nomes do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que alguns nomes são bastante populares entre os passo-fundenses. A reportagem leva em consideração o nome de nascença dos atletas, e não como são conhecidos.
O líder é Lucas (Paquetá), nome de 1.545 moradores, o equivalente a 0,75% da população da cidade. Logo atrás aparece Gabriel (Magalhães), com 1.449 registros (0,70%), seguido por Carlos (Casemiro), com 1.235 (0,60%).
Juntos, apenas esses três nomes somam mais de 4,2 mil moradores, número suficiente para lotar arquibancadas e formar várias equipes de futebol.
Na sequência aparecem Marcos, com 805 registros, Bruno, com 719, Vinicius, com 550, Douglas, com 382, Igor, com 326, Alisson, com 245 e Roger, com 110 moradores.
O nome menos comum entre os titulares da Seleção é Raphael. Apenas 13 pessoas em Passo Fundo possuem o mesmo primeiro nome do atacante brasileiro, o que representa 0,006% da população.
Seleção espalhada pela cidade
Somando todos os nomes dos titulares brasileiros que estiveram em campo contra o Marrocos, Passo Fundo reúne 7.379 moradores com os mesmos primeiros nomes dos atletas da Seleção. O número representa cerca de 3,6% da população do município.
Na prática, se todos fossem convocados para uma fotografia, seria possível formar centenas de equipes completas de futebol apenas com "Gabriéis", "Lucas", "Carlos", "Brunos" e companhia.
Nomes dos titulares mais comuns em Passo Fundo
Abaixo, os nomes dos jogadores mais comuns na cidade. A lista segue a ordem da escalação inicial da partida contra o Marrocos.
- Alisson: 245 pessoas, 0,12% da população da cidade
- Roger (Ibãnez): 110 pessoas, 0,05% da população da cidade
- Marcos (Marquinhos): 805 pessoas, 0,39% da população da cidade
- Gabriel: 1449 pessoas, 0,70% da população da cidade
- Douglas: 382 pessoas, 0,19% da população da cidade
- Carlos (Casemiro): 1235 pessoas, 0,60% da população da cidade
- Bruno: 719 pessoas, 0,35% da população da cidade
- Lucas (Paquetá): 1545 pessoas, 0,75% da população da cidade
- Raphael (Raphinha): 13 pessoas, 0,006% da população da cidade
- Vinicius: 550 pessoas, 0,27% da população da cidade
- Igor: 326 pessoas, 0,16% da população da cidade
Craques não registrados
Endrick e Neymar, dois jogadores que estão na boca dos torcedores e ainda não entraram em campo nesta Copa do Mundo também não estão presentes nos registros. Nem mesmo a variação dos nomes, como Neimar e Endrik aparecem no levantamento.
E o professor?
Carlo Ancelotti, primeiro estrangeiro a comandar a Seleção em uma Copa do Mundo, também aparece nos registros de Passo Fundo. O nome Carlo é comum a 11 moradores da cidade.