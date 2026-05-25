Professor de Passo Fundo conquista ouro em campeonato de atletismo no Peru

Competição segue até quarta-feira (27). Anderson Fell / Arquivo Pesoal

O passo-fundense Anderson Fell conquistou a medalha de ouro no II Ibero-americano Master de Atletismo em Lima, no Peru. A competição começou na última semana e segue até quarta-feira (27), reunindo atletas de diversas categorias da América e da Península Ibérica.

Representando o Brasil, Anderson é professor do Colégio Marista Conceição de Passo Fundo e garantiu o ouro ao saltar na marca de 1,75 metros. A conquista internacional reforça o momento de destaque vivido pelo atleta no cenário master.

— Conquistar a medalha de ouro representando o Brasil e levando o nome da nossa escola em uma competição desta magnitude é motivo de muito orgulho e realização. Estou vivendo uma fase de grande evolução no esporte, e subir ao lugar mais alto do pódio no Peru mostra que toda a dedicação aos treinos valeu a pena — afirma.

Recentemente, o professor havia conquistado o título do salto em altura no Open Master Games, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Por lá, ele alcançou a marca de 1m80cm, sendo o melhor resultado de sua trajetória na modalidade.

Para ele, a participação em competições internacionais também representa uma oportunidade de inspirar outras pessoas por meio da dedicação e da persistência.