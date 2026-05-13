Passo Fundo Futsal estreia com vitória no Gauchão Série Ouro

O Passo Fundo Futsal começou a campanha no Gauchão Série Ouro com o pé direito depois de bater o Russo Preto por 2 a 1. A partida ocorreu nessa terça-feira (12), no Ginásio Poliesportivo de Tapera, e marcou a estreia das equipes na competição da Federação Gaúcha de Futebol de Salão.
Os gols vieram na segunda etapa. Sales foi quem abriu o placar para o PFF, aos dois minutos, com um toque de letra, deslocando o goleiro rival. A equipe passo-fundense ampliou o placar com Pedrinho, que também esbanjou qualidade ganhando do marcador e dando uma cavadinha no goleiro do Russo Preto, aos nove minutos.
Pressionada, a equipe de Não-Me-Toque precisou correr atrás do resultado e colocou goleiro linha. Aos 17 minutos, Léo Graminho descontou. Apesar da pressão no fim do jogo, o PFF segurou o resultado de 2 a 1 e garantiu os três pontos.
A vitória deixa o Passo Fundo na segunda colocação no grupo B, com a mesma pontuação do Atlântico, líder do grupo que possui o saldo de gols melhor.
A equipe volta à quadra no próximo sábado (16), em rodada dupla na Arena Clube Comercial. Às 17h, o PFF recebe a UFSM pelo Gauchão Série Ouro e, às 19h30min, a equipe busca reverter o placar no duelo decisivo da semifinal da Taça Farroupilha diante do David Futsal.