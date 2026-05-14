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Influencer de Santa Rosa que ficou conhecida como "Voz da Arena" é convocada para participar da Copa do Mundo

Luiza De Conti Lorentz, 33 anos, ficou popularmente conhecida em 2023. Ela vai produzir conteúdos do Brasil

Felipe Matiasso*

Estagiário

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