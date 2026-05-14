Influencer de Santa Rosa que ficou conhecida como "Voz da Arena" é convocada para participar da Copa do Mundo

Criadora de conteúdo acumula 50 mil seguidores. Luiza De Conti Lorentz / Arquivo pessoal

Natural de Santa Rosa, no noroeste gaúcho, Luiza De Conti Lorentz, 33 anos, está entre os mais de dois mil creators convocados para a Copa do Mundo. O objetivo: criar conteúdos para mostrar as façanhas dos atletas, curiosidades e bastidores do evento.

Jornalista de formação, Luiza ficou popularmente conhecida após ser a primeira mulher a ser a "Voz da Arena" do Grêmio, em 2023.

— Sempre tive o sonho de ser famosa, com a internet eu vi que era possível, mesmo longe de um grande veículo de comunicação. Quando tive a oportunidade de ser contratada pela empresa que fazia a gestão do estádio, aproveitei pra mostrar os bastidores da minha rotina e usei a expressão "Voz da Arena", e foi aí que pegou — contou.

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Com o conteúdo, Luiza alcançou mais de 50 mil seguidores no Instagram e acredita que isso influenciou diretamente para ser selecionada:

— Não tenho dúvidas. Eu só pude mostrar parte do meu portfólio porque as pessoas abraçaram a ideia. Hoje, mesmo não tendo mais o trabalho que eu tinha, sigo sendo lembrada por quem me encontra.

Influenciadora ficou conhecida quando trabalhava com o Grêmio. Luiza De Conti Lorentz / Arquivo pessoal

O projeto começou na última segunda-feira (11) e conta com creators de diferentes perfis: 26 grandes influenciadores do país farão a cobertura diretamente do evento. Os outros dois mil, como o caso de Luiza, produzirão conteúdos do Brasil.