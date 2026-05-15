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Delegação do Vila Nova de Passo Fundo disputa campeonato internacional na França

É a sétima vez que a equipe participa da competição, que acontece em Plonéis, a seis horas de Paris

Felipe Matiasso*

Estagiário

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