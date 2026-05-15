Delegação do Vila Nova de Passo Fundo disputa campeonato internacional na França

A escolinha de futebol do Esporte Clube Vila Nova, de Passo Fundo, está na França disputando a Mondial Pupilles. A competição reúne diversos países e grande clubes do futebol mundial.

A delegação embarcou na segunda-feira no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e chegou em Paris na terça (12). É a sétima vez que a equipe participa do torneio, que acontece em Plonéis, uma comuna no departamento de Finistère, na região da Bretanha, a seis horas da capital francesa.

Participam 14 atletas da categoria sub-13, além de quatro membros da comissão técnica e oito pais que acompanham o time. A estreia na competição foi com vitória na quinta-feira (14) diante da Seleção GPGP, por três a zero, com gols de Petri, Bruno e Arton.

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O EC Vila Nova tem ainda como adversários na primeira fase o Stade Brestois 29, Lannion, Lambersart Union Football, SCO Angers, Union Foot Touraine e ASD Aygreville Calcio.

— É muito importante a gurizada participar de uma competição internacional porque vai muito além do esporte. Estar em um país estrangeiro, enfrentando grandes equipes e vivendo novas culturas proporciona um aprendizado único — destacou o coordenador do EC Vila Nova, Carlos Alberto de Oliveira.