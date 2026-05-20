Convocado para a Copa do Mundo, Ibañez já fez gol no Gaúcho em Passo Fundo; relembre

Era 6 de maio de 2017 quando o zagueiro Roger Ibañez da Silva, convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, jogou contra o Gaúcho na Arena, em Passo Fundo. Na época, o atleta de 18 anos vestia as cores do PRS Garibaldi.
O jogo válido pela 10ª rodada da primeira fase da 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. O placar terminou em 3 a 3.
Depois de ver o Gaúcho sair na frente do placar com gol de Leonardo Robetti, Ibañez marcou o primeiro gol da equipe visitante, aos 23 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, o zagueiro foi advertido com um cartão amarelo por "agarrar o adversário pela camisa na disputa da bola", segundo a súmula da partida.
O Gaúcho chegou a estar na frente outras duas vezes no segundo tempo com gols de Adilson Barreto e Alisson, mas Geovanio, duas vezes, deixou tudo igual. Na oportunidade, Bruno Mattos Criscuoli foi o árbitro do jogo, auxiliado por Haury Temp e Solano Oliveira.
Quem é o zagueiro gaúcho?
Natural de Canela, na Serra Gaúcha, o atleta seguiu a carreira no sub-20 do Fluminense, onde atuou profissionalmente em 2018. Nos anos seguintes, o zagueiro teve passagens pela Atalanta e Roma, na Itália, antes de ser negociado, em 2023, com o Al-Ahli da Arábia Saudita.
Na segunda-feira (18), foi um dos 26 nomes anunciados por Carlo Ancelotti, no Rio de Janeiro. Entre os torcedores, este gaúcho é uma das figuras menos conhecidas da lista do italiano.
Na Copa do Catar, despontou como candidato a uma vaga. Nos últimos jogos antes do ciclo, ganhou espaço com Tite, mas perdeu um lugar para Bremer. Voltou a ser lembrado na reta final do ciclo. Outra vez, Bremer era um de seus concorrentes. Ancelotti, agora, encontrou um lugar para ele.
