Atlântico visita o Tubarão pela Liga Nacional nesta sexta-feira

Atlântico busca a terceira vitória na liga. Edson Castro / Divulgação

O Atlântico de Erechim volta a entrar em quadra nesta sexta-feira (1°) pela Liga Nacional de Futsal (LNF).

Depois da eliminação na Copa da LNF para o América-RN, em Natal, o Galo enfrentará o Tubarão longe de casa, na Arena Multiuso Estener Soratto, em Santa Catarina, a partir das 20h.

Com seis pontos e na quinta colocação, o Atlântico busca a terceira vitória na liga. O jogo é válido pela quarta rodada e tem transmissão da Xsports e da LNFTV.

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Devido ao feriado, o Galo deve encontrar pressão no duelo contra a equipe catarinense, que espera contar com casa cheia em busca da primeira vitória na competição.