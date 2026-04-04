Ypiranga x Figueirense: onde assistir, horário e escalações pela Série C

O confronto entre Ypiranga e Figueirense, válido pela primeira rodada da Série C do Brasileirão, ocorre nesta segunda-feira (6), às 20h. A partida será disputada no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.
Prováveis escalações para Ypiranga x Figueirense
Ypiranga: Gabriel; Igor Silva (Léo Gobo), Walce e Willian Gomes; Cleiton, Ramon, Dionísio, Léo Rafael e Nícolas (Dudu); Danielzinho e Renan Gorne. Técnico: Raul Cabral.
Figueirense: Fabrício; Léo Maia, Felipe Santiago, Jhonnathan e Wesley Costa; Jean Mangabeira, Breno, Rafinha Potiguar e Arthur Henrique; Kayke e Igor Bolt. Técnico: Márcio Zanardi.
Arbitragem Ypiranga x Figueirense
Renan Novaes Insabralde será auxiliado por Leandro Dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza.
Onde assistir a Ypiranga x Figueirense
A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelo canal SportyNet. O Canal do Benja, no YouTube, também anunciou a transmissão do confronto.