Ypiranga visita o Caxias pela Série C nesta segunda-feira, na Serra

O Ypiranga volta a entrar em campo pela Série D nesta segunda-feira (27). A delegação do Canarinho chegou no domingo (26) na Serra Gaúcha onde visita o Caxias, no Estádio Centenário, a partir das 20h.
A equipe de Erechim, que é a quinta colocada na tabela, busca manter a invencibilidade na competição, após conquistar duas vitórias e um empate.
A partida válida pela quarta rodada terá transmissão do SportyNet. O jogo marcará a estreia do novo técnico Gabardo Júnior, que foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na semana passada e está pronto para comandar a equipe.
O trio de arbitragem é do Tocantins. Marcos Mateus de Sousa será o árbitro principal, auxiliado por Fabio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva. O quarto árbitro será Rodrigo Brand da Silva, do RS.
