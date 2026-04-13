Ypiranga vence o Itabaiana na segunda rodada da Série C

O Ypiranga conquistou a primeira vitória na Série C neste domingo (12). Fora de casa, a equipe venceu o Itabaiana por 2 a 1 no Estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe.
O Canarinho construiu a vitória ainda na etapa inicial. O primeiro gol veio aos quatro minutos, depois de uma jogada pela esquerda onde Danielzinho cruzou e Léo Rafael mandou para a rede.
Já aos 25 minutos, Léo Rafael fez um cruzamento certeiro que encontrou o pé esquerdo de Nicolas. Com a vantagem por dois gols construída no primeiro tempo, o Ypiranga deu campo para a equipe sergipana jogar.
O Itabaiana chegou a ter uma bola na trave e acumulou 29 finalizações ao longo do jogo, mas o único gol da equipe mandante veio apenas aos 54 minutos do segundo tempo, após Everton acertar o ângulo de fora da área.
A vitória mantém a invencibilidade da equipe de Erechim na competição, que já havia empatado com o Figueirense em casa. Com quatro pontos, o Canarinho é o quinto colocado na tabela.
O time volta a campo no sábado (18), às 19h30min, quando recebe o Anápolis (GO), no Estádio Colosso da Lagoa.
* Sob supervisão de Kimberlly Kappenberg