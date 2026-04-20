Ypiranga vence Anápolis e assume a vice-liderança da Série C

O Ypiranga é vice-líder da Série C do Brasileirão, com sete pontos. A equipe garantiu a posição após aplicar 3 a 0 no Anápolis (GO), no Estádio Colosso da Lagoa, no último sábado (18), pela terceira rodada da competição.
O Canarinho foi comandado pelo técnico do sub-20, Téo Chrysosthemos, após a saída de Raul Cabral. Responsável pelas principais ações do jogo, o time marcou apenas no segundo tempo.
O primeiro gol veio com Renan Gorne, aos 5 minutos da etapa complementar, depois de rebote do goleiro Victor Hugo. O lateral Cleiton Garcia, que vive um bom momento com a camisa do Canarinho, ampliou o placar aos 13.
Bryam fechou a conta. Ele venceu a marcação de quatro adversários e acertou um chute forte no ângulo esquerdo para fazer três a zero.
Este foi o segundo triunfo consecutivo do Ypiranga. A equipe volta a campo na segunda-feira (27), quando visita o Caxias, no Estádio Centenário, às 20h.
* Sob supervisão de Eduarda Costa