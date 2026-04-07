Ypiranga sai na frente, mas cede empate para o Figueirense na estreia da Série C

Canarinho ocupa a 11ª colocação da tabela de classificação. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga começou sua caminhada na Série C do Brasileirão com um empate em 1 a 1 diante do Figueirense, nesta segunda-feira (6), no Estádio Colosso da Lagoa. O Canarinho abriu o placar com Danielzinho, mas Léo Maia buscou a igualdade para os catarinenses.

Com o ponto conquistado, o time gaúcho encerra a primeira rodada na 11ª colocação, enquanto o Figueirense aparece na oitava posição na tabela de classificação.

O Ypiranga volta a campo no domingo (12), às 19h, quando enfrenta o Itabaiana, no Estádio Mendonção. Já o Figueirense joga na segunda-feira (13), às 20h, diante do Maringá, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

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O jogo

O jogo começou disputado no meio de campo. O Ypiranga trabalhava a bola com paciência, mas apostava nos contra-ataques para chegar ao ataque e levar perigo ao goleiro Fabrício. As finalizações de fora da área começaram a aparecer e, a partir dos 15 minutos, a pressão do Canarinho aumentou.

Aos 19 minutos, o Ypiranga teve a melhor chance até então. Danielzinho recebeu pela direita e levantou a bola na área. Cleiton subiu bem e cabeceou firme, obrigando o goleiro Fabrício a espalmar para escanteio e evitar o primeiro gol da partida.

Aos 33 minutos, Danielzinho voltou a avançar pelo lado direito e cruzou com precisão para a área. Renan Gorne subiu para a cabeçada, mas novamente Fabrício apareceu bem, fazendo boa defesa e mantendo o placar zerado.

Tudo igual

Depois do intervalo, o Ypiranga voltou desorganizado em campo, mas rapidamente se recuperou e passou a criar boas oportunidades. Aos seis minutos, Léo Rafael recebeu na pequena área e, cara a cara com o goleiro Fabrício, finalizou cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 18 minutos, Danielzinho arriscou uma finalização de fora da área e obrigou Fabrício a se esticar todo para mandar a bola para escanteio, evitando o gol do Canarinho.

Na base da insistência, o Ypiranga abriu o placar aos 20 minutos. Danielzinho tentou outra finalização da entrada da grande área, a bola desviou no zagueiro Jhonnathan, enganou o goleiro Fabrício, que ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar: 1 a 0.

O Figueirense tentou buscar uma reação e, aos 34 minutos, esteve muito perto de empatar a partida. Lucas Alves roubou a bola dentro da área, limpou a marcação e bateu colocado. A finalização, no entanto, desviou no defensor do Ypiranga e passou raspando o travessão, levando perigo ao goleiro Gabriel.

Aos 39 minutos, o Figueirense conseguiu chegar ao empate no Estádio Colosso da Lagoa. Arthur Henrique cobrou falta levantando a bola na área, a defesa não conseguiu afastar e ela passou por todos até sobrar para Léo Maia. Com liberdade dentro da área, o lateral bateu firme, sem chances para o goleiro Gabriel, e deixou tudo igual: 1 a 1.

Já nos acréscimos, o Ypiranga ficou muito perto de marcar o segundo gol. Danielzinho recebeu cruzamento pela direita e escorou para Bryam, que chegou batendo forte dentro da área. A bola, no entanto, passou rente à trave esquerda de Fabrício. Apesar da pressão final do Canarinho, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Ypiranga x Figueirense — Primeira rodada da Série C 2026 — 06/04/2026

Ypiranga: Gabriel; Léo Gobo, Walce e Willian Gomes; Cleiton, Ramon (Lucas Ramos, 15/2º), Dionísio (Igor Silva, 32/2º), Léo Rafael (Bryam, 15/2º) e Dudu; Danielzinho e Renan Gorne (Vini Charopem, 32/2º). Técnico: Raul Cabral.

Figueirense: Fabrício; Vitor Ricardo (Léo Maia, 11/1º), Lucas Dias, Felipe Santiago e Jhonnathan; Ryan Carlos (Arthur Henrique, intervalo), Renan Areias (Lucas Alves, 24/2º), Raynan (Rafinha Potiguar, 22/2º) e Jean Gabriel; Igor Bolt e Emerson Galego (Dudu, intervalo). Técnico: Márcio Zanardi.

Cartões amarelos: Ramon, Léo Rafael, Willian Gomes (Y) | Jhonathan, Igor Bolt (F)