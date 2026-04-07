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Ypiranga sai na frente, mas cede empate para o Figueirense na estreia da Série C

Equipes ficaram no 1 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio Colosso da Lagoa

Caroline Dolina

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