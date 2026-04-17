Ypiranga recebe o Anápolis pela Série C neste sábado; veja onde assistir

Clube é o sexto colocado na tabela, com quatro pontos. Pablo Nunes / Ypiranga

O Ypiranga recebe o Anápolis (GO) pela terceira rodada da Série C neste sábado (18). A partida está marcada para às 19h30min no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Após a saída do treinador Raul Cabral, anunciado pelo Figueirense (SC) na quinta-feira (16), a equipe estará sob o comando do técnico da categoria sub-20, Téo Chrysosthemos.

O Canarinho vem de vitória diante do Itabaiana (SE), fora de casa, e busca manter o bom momento. O clube é o sexto colocado na tabela, com quatro pontos.

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Os ingressos para a partida custam R$ 50 e podem ser adquiridos online ou na bilheteria do Colosso. O jogo também será transmitido pelo SportyNet.

O responsável pela arbitragem será Marcos Mateus Pereira, que será auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Diego dos Santos Ruberdo; o trio é sul-mato-grossense. O gaúcho Jonathan Giovanella Vivian será o quarto árbitro.