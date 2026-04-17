Ypiranga recebe o Anápolis pela Série C neste sábado; veja onde assistir

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Equipe de Erechim joga em casa e vai ser comandada pelo técnico da categoria sub-20, Téo Chrysosthemos

Felipe Matiasso*

Estagiário

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