Ypiranga anuncia novo treinador; escolhido tem 15 anos de trabalho no Grêmio

Apresentação foi feita em coletiva na tarde desta terça-feira (21) Pablo Nunes / Ypiranga / Divulgação

O Ypiranga Futebol Clube definiu quem será o treinador para dar sequência na temporada. Gabardo Júnior foi anunciado nesta terça-feira (21) para comandar o clube na Série C do Brasileirão.

Aos 43 anos, Gabardo é formado em Educação Física. Ganhou destaque por sua passagem nas categorias de base do Grêmio, onde atuou por 15 anos na formação de atletas, consolidando experiência no desenvolvimento de jogadores e na construção de equipes competitivas.

Com trajetória no futebol nacional, acumula passagens por clubes como São Caetano, Operário, Vitória da Conquista, Boa Esporte, Novo Hamburgo, Jequié (BA), Abecat e Anápolis. Em 2026, esteve à frente do São José, disputando o Campeonato Gaúcho e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Leia Mais Ypiranga vence Anápolis e assume a vice-liderança da Série C

Reconhecido pelo perfil de trabalho, organização tática e capacidade de gestão de grupo, o treinador chega ao Colosso da Lagoa com a missão de dar continuidade ao trabalho e buscar os objetivos do clube na temporada.