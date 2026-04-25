"Um sonho surreal": quem é a primeira passo-fundense a assinar vínculo profissional com o Grêmio

Atleta assinou contrato até 2028 com o clube. Caroline Martins / Grêmio FBPA

Maria Eduarda dos Santos Lima, 17 anos, é a primeira mulher de Passo Fundo a assinar vínculo profissional com as Mosqueteiras, o time feminino do Grêmio. O contrato segue até 2028, e foi assinado no começo de abril.

Inspirada pelo irmão, a atleta teve uma passagem relâmpago pelo Esporte Clube Vila Nova de Passo Fundo. A jovem iniciou na equipe aos 11 anos, mas já aos 12 foi aprovada pelo Tricolor. Embora tenha se mudado cedo para a Capital, a atacante mantém fortes laços com o norte gaúcho.

— Eu amo Passo Fundo, é uma cidade que tenho muito carinho e paixão. Sempre que posso, eu volto pra casa — disse.

Ser aprovada no Grêmio no início da adolescência foi "um sonho de criança realizado", define Maria Eduarda. Na época, a avaliação da qual participou, resultou também no apelido que leva até hoje: "Maria 32", devido ao perigo que a atacante, que vestia a camisa 32, representava ao adversário.

Maria acumula 10 passagens pela seleção brasileira. Fabio Souza / CBF

A passagem pelo Tricolor chamou a atenção da Seleção Brasileira. A primeira convocação pra vestir a camisa Canarinho pela categoria sub-17 foi aos 14 anos.

— Me senti muito realizada, a gente vem de tão pouco para chegar tão longe — afirmou.

A adolescente treinou no CT Cristal, em Porto Alegre até os 15 anos, quando subiu de categoria e passou a treinar no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas.

Sonho de jogar na Copa do Mundo

Destaque na base, Maria já havia ganhado oportunidade no elenco adulto desde a última temporada. A atacante estava no alojamento com uma amiga quando recebeu a informação de que assinaria o primeiro vínculo profissional.

— Assinar com o Grêmio é um sonho surreal. Um momento incrível da minha vida, era um sonho de criança, ainda mais por ser gremista — contou.

Até o momento, Maria não possui convocações para a seleção principal. Participar da Copa do Mundo Feminina, porém, é o principal objetivo da jovem passo-fundense que tem a família como referência:

— Eu tenho que agradecer a minha mãe por tudo que ela fez. É minha referência, uma batalhadora que lutou pra ver os filhos felizes — contou.

Aos 17 anos, Maria já leva o Campeonato Brasileiro e o Gauchão Feminino sub-17, além do título gaúcho pelas Mosqueteiras. Pela seleção, conquistou ainda o vice-campeonato Sul-Americano sub-17 em maio do ano passado.