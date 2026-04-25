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"Um sonho surreal": quem é a primeira passo-fundense a assinar vínculo profissional com o Grêmio

Maria Eduarda dos Santos Lima,  17 anos, já acumula 10 passagens pela seleção brasileira

Felipe Matiasso*

Estagiário

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