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Contra o Figueirense
Notícia

Técnico do Ypiranga destaca solidez defensiva, mas lamenta falta de eficiência na estreia da Série C

Canarinho ficou no 1 a 1 com a equipe catarinense na primeira rodada da competição nacional, nesta segunda-feira (6)

Caroline Dolina

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