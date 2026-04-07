Técnico do Ypiranga destaca solidez defensiva, mas lamenta falta de eficiência na estreia da Série C

Estádio Colosso da Lagoa foi palco da estreia do Canarinho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Após o empate em 1 a 1 com o Figueirense, na noite desta segunda-feira (6), no Estádio Colosso da Lagoa, o técnico Raul Cabral avaliou positivamente a atuação do Ypiranga na estreia da Série C do Brasileirão, mas reconheceu que a equipe poderia ter sido mais efetiva ofensivamente para sair com a vitória.

A partida marcou uma mudança no modelo de jogo do Canarinho. Depois de atuar no 4-3-3 ao longo do Campeonato Gaúcho, o Ypiranga passou a utilizar o esquema 3-5-2, com três zagueiros. Segundo o treinador, a alteração trouxe mais equilíbrio defensivo, embora ainda haja pontos a ajustar no setor ofensivo.

— Acho que a gente fez um bom jogo. Tivemos controle em boa parte da partida, bastante volume, mas faltou sermos mais efetivo na criação e principalmente na finalização. A Série C é extremamente equilibrada, e esses detalhes fazem a diferença — afirmou Raul Cabral.

O treinador também destacou que o novo esquema foi trabalhado ao longo das últimas semanas e surgiu como alternativa para corrigir problemas apresentados anteriormente.

— É uma formatação que a gente treinou. Conseguimos estancar defensivamente algumas situações que tivemos problemas no Gauchão, principalmente pelos lados do campo. Tivemos mais solidez atrás, mas poderíamos ter sido mais competentes na fase ofensiva para sair com um resultado melhor — avaliou.

Dos cinco reforços contratados pelo clube para a disputa da Série C, dois começaram a partida como titulares: o zagueiro Léo Gobo e o meia Léo Rafael. Raul destacou a importância das novas peças dentro do processo de construção da equipe.

— São jogadores que agregam bastante valor ao elenco. O Léo Rafael é um atleta técnico, inteligente, que precisa de jogo aproximado para potencializar as jogadas. Ainda estamos em um processo de adaptação e evolução, mas temos confiança de que esses atletas vão nos dar retorno ao longo da competição — completou o treinador.