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Segunda etapa do Gauchão de Poker acontece em Passo Fundo com prêmios que somam R$ 2 milhões

Evento espera receber 400 jogadores de diferentes estados do Brasil, além de Argentina, Paraguai e Uruguai

Felipe Matiasso*

Estagiário

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