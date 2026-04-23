Segunda etapa do Gauchão de Poker acontece em Passo Fundo com prêmios que somam R$ 2 milhões

A 11° edição do evento acontece no salão do Gran Palazzo. Alan Grutka / Divulgação

Começou na quarta-feira (22) a segunda etapa do Gauchão de Poker em Passo Fundo. A 11° edição do evento acontece no salão do Gran Palazzo, com apoio da Federação Gaúcha de Poker (FGP).

A grade de torneios conta com R$ 2 milhões garantidos em premiações. Para esta etapa, os jogadores poderão participar de torneios Satélite, Omaha 5 cartas, Deep Stack e Turbo.

O evento mais aguardado é o Super High Roller Progressive KO, que começa nesta quinta-feira (23) e vai até sábado (25). Com o buy-in (entrada) de R$ 3.100, o torneio possui R$ 1 milhão em premiações garantidas.

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O Main Event, por sua vez, possui dias classificatórios com encerramento previsto para domingo (26) com a mesa final. O buy-in é de R$ 900, com premiação garantida de R$ 300 mil.

Evento internacional

São esperados cerca de 400 jogadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além da Argentina, Paraguai e Uruguai. As inscrições são exclusivas a maiores de 18 anos e podem ser realizadas na hora do evento.

O circuito acontece desde 2014, com diferentes etapas ao longo do ano, e conta com um ranking com mais de R$ 250 mil em premiações para os jogadores. Os principais torneios terão transmissão no YouTube do Gauchão de Poker.