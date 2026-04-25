São Luiz visita o Guarany pela Série D neste domingo em Bagé

São Luiz é quinto colocado no Grupo A15. Rico Marchetti / Divulgação

Após dois empates diante do torcedor, o São Luiz, de Ijuí, voltará a atuar fora de casa pela Série D. A equipe visitará o Guarany, no Estádio Estrela D'alva, em Bagé, neste domingo (26) às 15h.

No duelo gaúcho válido pela quarta rodada, o São Luiz busca, fora de casa, a primeira vitória da competição. O jogo tem transmissão da Guarany TV.

Até o momento, a equipe comandada por Paulo Henrique Marques é a quinta colocada no Grupo A15, com dois pontos.

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A partida terá a arbitragem de Renan Novaes Insabralde, do Mato Grosso, que será auxiliado pelos gaúchos Otávio Legramanti, Artur Avelino Birk Preissler e Eduardo Fernandes Bastos