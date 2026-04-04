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São Luiz é superado pelo Joinville e estreia com derrota na Série D

Time de Ijuí saiu atrás logo no início da partida e acabou derrotado por 2 a 0, neste sábado

Caroline Dolina

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