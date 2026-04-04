São Luiz é superado pelo Joinville e estreia com derrota na Série D

Equipes se enfrentaram na Arena Joinville. Luiz Vieira / Joinville, Divulgação

Na abertura da Série D do Brasileirão, o São Luiz começou a caminhada na competição com revés fora de casa. Jogando na tarde deste sábado (4), em Santa Catarina, o Rubro foi superado pelo Joinville por 2 a 0.

O time da casa iniciou a partida em ritmo forte e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após jogada ofensiva, Erderson balançou as redes e colocou o JEC em vantagem. O gol precoce deu tranquilidade ao Joinville, que passou a administrar a partida.

O São Luiz tentou reagir e buscou maior presença no campo ofensivo, mas encontrou dificuldades na criação das jogadas e pouco conseguiu ameaçar a meta adversária. Mesmo com ajustes durante a partida, a equipe de Paulo Henrique Marques não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras de gol.

Na etapa final, o Rubro manteve a tentativa de buscar o empate, deixando espaços na defesa. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Rigley aproveitou uma oportunidade e marcou o segundo gol do Joinville, confirmando a vitória do time catarinense na estreia da competição nacional.