São Luiz busca primeira vitória na Série D diante do Santa Catarina

Partida está marcada para as 16h, no Estádio 19 de Outubro. Assessoria do EC São Luiz / Divulgação

O São Luiz recebe o Santa Catarina, time de Rio do Sul, neste sábado (18) pela Série D. Em Ijuí, o Rubro busca a primeira vitória na competição e, para isso, conta com o apoio do torcedor no Estádio 19 de Outubro.

Com a derrota na estreia para o Joinville (SC) e o empate sem gols diante do Cascavel (PR), a equipe é lanterna do grupo A15 com apenas um ponto.

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A partida está marcada para as 16h e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do 19 de Outubro, a partir de R$ 20. A transmissão será do canal Metrópoles.

O paraense Murilo Augusto Amoras de Almeida será o árbitro do jogo. Ele será auxiliado pela dupla gaúcha Mateus Oliverio Rocha e Fagner Bueno Cortes. O quarto árbitro será Érico Andrade de Carvalho.