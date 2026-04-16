Esportes

História no esporte
Notícia

"Samurai" passo-fundense: quem é o ex-atleta que lutou o Taura MMA em transmissão ao vivo para o Brasil e EUA

Kauê Rodrigues participou da competição nacional no Rio de Janeiro, em 2019

Felipe Matiasso*

Estagiário

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS