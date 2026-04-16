"Samurai" passo-fundense: quem é o ex-atleta que lutou o Taura MMA em transmissão ao vivo para o Brasil e EUA

Uma trajetória marcada por disciplina, talento e esforço levou o ex-lutador Kauê Rodrigues a se tornar uma referência nos tatames da Região Norte. O "Samurai" é o único passo-fundense que traz na bagagem uma luta transmitida pelo canal Combate — o principal do esporte no país.

As lutas, que começaram com o objetivo de defesa pessoal no kickboxing e muay thai, se transformaram em um sonho quando o atleta tinha apenas 14 anos.

— Depois da primeira luta, já vi que era aquilo que eu queria para minha vida. Senti uma sensação inexplicável dentro do ringue — relembra.

Dois anos depois, devido à paixão pelas Artes Marciais Mistas (MMA) e o exemplo dos ídolos Vitor Belfort, Charles Oliveira e José Aldo, o gaúcho decidiu se dedicar ao jiu-jitsu com o objetivo de migrar para o MMA. O ex-lutador de 31 anos sempre encarou o esporte como profissão, treinando de três a quatro vezes por dia.

Para realizar o sonho de estar no octógono entre os maiores lutadores do país e do mundo, Kauê mudou-se para a capital do Rio de Janeiro ainda como atleta amador, aos 18 anos. A meta do jovem era alcançar o nível profissional em dois anos, mas foram necessários apenas dois meses para convencer os professores de que ele merecia uma chance na elite do esporte.

Foi na academia Nova União que Kauê treinou com o mestre André Pederneiras e dividiu o tatame com grandes nomes do MMA brasileiro como Júnior Cigano, Ronaldo Jacaré, o xará Kauê Fernandes, além do ídolo José Aldo.

— Dá pra dizer que peguei a melhor safra da Nova União. Com o José, eu aprendi muita coisa, principalmente resiliência. Ele tem o coração enorme, vinha de uma família extremamente humilde — contou.

Luta inesquecível

Em 11 anos de carreira o Samurai nunca sofreu nocaute puro. Kauê Rodrigues / Arquivo pessoal

Em 2019, o Samurai, como era conhecido no octógono, engatou cinco nocautes no primeiro round e recebeu propostas para participar de grandes eventos. Um deles foi o maior da época, o Taura MMA, em solo carioca, com transmissão do canal Combate para todo o Brasil e Estados Unidos.

— Foi uma experiência muito grande. Me senti lisonjeado, muito importante e, mesmo tendo várias lutas, também fiquei muito nervoso — lembrou.

No card principal do evento, o gaúcho foi superado por Denis "Alagoas" Silva no primeiro round após nocaute técnico (TKO). Apesar da derrota, em 11 anos de carreira o Samurai nunca sofreu nocaute puro (KO). Somando todas as modalidades, o passo-fundense lutou mais de 90 vezes e no MMA profissional, venceu em oito das 12 vezes em que entrou no octógono.

A aposentadoria de forma precoce aconteceu no período da pandemia, quando retornou a Passo Fundo. Grau preto em muay thai, faixa preta de jiu-jitsu e faixa marrom em luta livre esportiva, atualmente o gaúcho é instrutor de boxe na própria academia e busca passar conhecimento e habilidades à nova geração de atletas.