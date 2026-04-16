Raul Cabral acerta saída do Ypiranga e encaminha retorno ao Figueirense

Raul Cabral teve 38% de aproveitamento em Erechim. Matheus Weschenfelder / Ypiranga

O técnico Raul Cabral não está mais no comando do Ypiranga. O treinador confirmou a saída do Canarinho e já está em Florianópolis para acertar com o Figueirense (SC).

Os clubes ainda não se posicionaram oficialmente sobre a mudança, mas a reportagem confirmou nesta quinta-feira (16) que a iniciativa partiu do próprio treinador, que esteve reunido com a direção do time de Erechim.

Raul Cabral já foi auxiliar-técnico, técnico do juvenil e coordenador da categoria de base do Figueirense. Ele vai substituir Márcio Zanardi, demitido na terça-feira (14).

No comando do Canarinho desde 28 de julho de 2025, o treinador chegou com a missão de encaminhar a classificação do time aos quadrangulares da Série C, após a saída de Matheus Costa.

Pela equipe de Erechim, Raul Cabral teve 38% de aproveitamento, com cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. Em 2026, foram quatro vitórias em 13 partidas.