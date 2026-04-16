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Raul Cabral acerta saída do Ypiranga e encaminha retorno ao Figueirense

Técnico deixa Erechim após oito meses, com 38% de aproveitamento no comando da equipe

Felipe Matiasso*

Estagiário

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