Rally Estação deve receber 20 mil pessoas a partir desta quinta-feira no norte do RS

Cerca de 20 mil pessoas devem prestigiar as corridas. Edson Castro / Divulgação

Começa nesta quinta-feira (30) a 25ª edição do Rally Estação, a tradicional competição que promete alta velocidade e adrenalina na Região Norte.

As provas marcam a segunda etapa dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally Velocidade até sábado (2).

O evento reunirá cerca de 60 competidores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além do Uruguai. Cerca de 20 mil pessoas devem prestigiar as corridas que acontecerão nos municípios de Estação, Sertão e Erebango. O acesso é gratuito.

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O Rally Estação é promovido pelo Automóvel Clube de Estação e possui supervisão da Federação Gaúcha de Automobilismo e da Confederação Brasileira de Automobilismo.

Programação

A programação nesta quinta-feira (30) contará com o reconhecimento das especiais, shakedown e a Largada Promocional, na Estação Ferroviária, no centro de Estação.

Na sexta-feira (1°) os pilotos realizarão o reconhecimento dos trechos e participarão do primeiro dia de disputas, com a primeira especial entre Estação e Sertão, que promete ser a mais veloz do fim de semana.

As corridas no trecho de Erebango e Estação acontecerão no sábado (2), quando também está prevista a cerimônia de premiação, às 18h.