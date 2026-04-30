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Rally Estação deve receber 20 mil pessoas a partir desta quinta-feira no norte do RS

Competição marca a segunda etapa dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally Velocidade. Evento vai até sábado (2)

Felipe Matiasso*

Estagiário

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