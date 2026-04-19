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Pista que revelou pilotos e recebeu Nelson Piquet segue viva no kartismo de Passo Fundo

Kartódromo da Roselândia mantém atuação ativa com treinos, eventos e incentivo a novos talentos do automobilismo

Amanda de Andrade

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