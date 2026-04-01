Passo Fundo define treinador para Copa FGF e Divisão de Acesso

Treinador comandou o Tricolor em 2024. Renata Medina / Inter-SM, Divulgação

O Passo Fundo já definiu quem será o treinador da equipe para a sequência da temporada. O comando técnico ficará a cargo de Márcio Nunes, que retorna ao clube após ter dirigido o Tricolor em outra oportunidade, em 2024.

Naquela passagem, Márcio Nunes esteve à frente do Passo Fundo em seis jogos da Copa FGF, com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Agora, o treinador volta com a missão de comandar o Tricolor em dois desafios importantes do calendário: a Copa FGF, que tem início previsto para o mês de maio, e a Divisão de Acesso, que deve começar em agosto.

Mesmo antes do anúncio oficial por parte do clube, Márcio Nunes já está em Passo Fundo, onde trabalha no planejamento da temporada e na formação do elenco que disputará as competições de 2026.