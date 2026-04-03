Joinville x São Luiz: onde assistir, horário e escalações pela Série D

Arena Joinville será o palco da partida. Joinville, Divulgação

O confronto entre Joinville e São Luiz, válido pela primeira rodada da Série D do Brasileirão, ocorre neste sábado (4), às 16h. A partida será disputada na Arena Joinville, em Santa Catarina.

Prováveis escalações para Joinville x São Luiz

Joinville: Thiago Rodrigues; Dudu, Guti, Vitão e Ian Barreto; Felipe Pará, Gabriel Terra e Pablo; João Vitor, Iago Dias e Erverson. Técnico: Serginho Braga.

São Luiz: Gabriel; Lucas Hian, Rodrigo Augusto, Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Guilherme Escuro, Vidmar e Valber Júnior; Rogério Sena e Brandão. Técnico: Paulo Henrique Marques.

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Arbitragem Joinville x São Luiz

Carlos Tadeu Ferreira de Castro será auxiliado por Clair Dapper e Cristian Junges Delfino.

Onde assistir a Joinville x São Luiz

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens do canal Metrópoles Esportes, no YouTube.