Instituição gaúcha disputa o Jubs Fut com equipes masculina e feminina

A Faculdade IDEAU vai representar o Rio Grande do Sul no Jubs Fut 2026, principal competição do futebol universitário brasileiro, que será disputada entre os dias 5 e 12 de abril, em Aracaju. O evento é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e reunirá cerca de 1,5 mil atletas de todo o país.

A instituição participará com equipes de futebol masculino e feminino, sendo a responsável por levar o Estado à competição nas duas categorias. O sorteio das chaves, que definirá os adversários da fase inicial, acontece neste domingo (5).

No futebol feminino, o torneio contará com 12 equipes, divididas em quatro grupos com três times cada. Avançam às quartas os dois primeiros colocados de cada grupo. Os confrontos do mata-mata serão definidos por sorteio, sem repetição de jogos da fase classificatória.

Já no futebol masculino, a disputa reúne 17 equipes, distribuídas em cinco grupos. Classificam-se para as quartas de final os líderes de cada grupo e os três melhores segundos colocados no geral. Os cruzamentos também serão definidos por sorteio, conforme o regulamento.