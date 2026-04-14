Indefinição sobre vagas nacionais faz Passo Fundo abandonar a Copa FGF 

Depois do rival, Passo Fundo também decidiu abandonar a competição. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Esporte Clube Passo Fundo comunicou oficialmente, nesta segunda-feira (13), que não participará da Copa FGF 2026. Em nota assinada pelo presidente Selvino Ferrão, o clube explicou que a decisão foi motivada pela ausência de definições concretas sobre as vagas para competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Segundo a diretoria, as incertezas que cercam o formato e a realização da própria Copinha inviabilizam a continuidade do planejamento esportivo que havia sido estabelecido. Para o Tricolor, a competição representava a chance de retorno ao cenário nacional em um ano simbólico, no qual o clube celebra seus 40 anos de fundação.

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O Passo Fundo reforçou que o futebol profissional exige organização e previsibilidade, e que a falta de informações claras compromete diretamente a estruturação do elenco e os investimentos necessários. Com a saída do torneio, o clube focará seus esforços na preparação para a Série A2 do Campeonato Gaúcho, a Divisão de Acesso, agendada para o segundo semestre.

Impasse esvazia a competição

A desistência do Passo Fundo ocorre em um contexto de crise institucional na competição. O regulamento da CBF exige que, para garantir vagas em torneios nacionais, a Copa FGF conte com ao menos três clubes da primeira divisão estadual. Atualmente, apenas Guarany de Bagé e Monsoon estão confirmados como representantes da elite gaúcha, o que coloca em xeque a premiação principal do campeonato.

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