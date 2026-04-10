Gaúcho desiste da Copa FGF citando falta de planejamento e indefinição de vagas nacionais

Além das competições de base e do profissional,clube manterá os investimentos e melhorias no estádio. SC Gaúcho, Divulgação

O Sport Clube Gaúcho oficializou, em nota divulgada nesta sexta-feira (10), que não participará da Copa FGF 2026. A decisão ocorre apenas dez dias após o congresso técnico da competição, realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que havia definido os grupos e o formato de disputa do torneio.

De acordo com o comunicado oficial, o Alviverde de Passo Fundo foi um dos primeiros a manifestar interesse na "Copinha", visando conquistar uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, o impasse entre a FGF e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a concessão dessas vagas tornou a participação inviável para a diretoria.

O regulamento da CBF exige que, para garantir vagas em competições nacionais, o torneio estadual conte com ao menos três clubes da primeira divisão local. Atualmente, a Copa FGF tem confirmados apenas Guarany de Bagé e Monsoon como representantes da elite gaúcha, o que coloca em risco a premiação principal do torneio.

"O Sport Clube Gaúcho entende que futebol profissional se faz com planejamento e previsibilidade", afirmou o clube na nota, destacando que a falta de definições sobre as vagas nacionais inviabiliza a execução do projeto planejado para a competição.

Foco na Divisão de Acesso

Com a saída da Copa FGF, que tem início previsto para 13 de maio, o Gaúcho redirecionará seus esforços para outras frentes. O clube passo-fundense — que estava originalmente sorteado no Grupo A, ao lado de rivais como o Passo Fundo e o Santa Cruz — agora foca na disputa do Gauchão Sub-20 e na preparação para a Série A2 do Gauchão (Divisão de Acesso), prevista para o segundo semestre.

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