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Gaúcho desiste da Copa FGF citando falta de planejamento e indefinição de vagas nacionais

Clube agora foca na disputa do Gauchão Sub-20 e na preparação para a Divisão de Acesso

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