Erechim recebe etapa de abertura do circuito de beach tennis neste fim de semana

Prazo para inscrições vai até quarta-feira (8). Reprodução / adobe.stock.com

O pé na areia e a vibe de verão prometem tomar conta do norte do Estado neste fim de semana. Entre sexta-feira (10) e domingo (12), Erechim recebe uma etapa do Circuito Atlântida de Beach Tennis.

A etapa marca o início da temporada em parceria com a Rádio Atlântida Norte Gaúcho, repetindo edições anteriores que passaram por cidades como Passo Fundo e Carazinho dentro do Circuito Noroeste de Beach Tennis. O palco das disputas será a Arena Ravena, local tradicional na prática da modalidade em Erechim.

A cidade é considerada um polo estratégico para o beach tennis, com praticantes ativos há mais de seis anos, o que eleva o nível técnico das competições.

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— A capacidade técnica deles é muito grande lá. As nossas categorias mais altas já estão quase esgotadas — destacou o organizador do circuito, Cristiano Azevedo.

Além de atrair jogadores experientes, o evento busca promover a renovação do esporte, incentivando a entrada de novos atletas em diferentes categorias.

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Inscrições e programação

Para os interessados em participar, o prazo de inscrições foi prorrogado até o meio-dia desta quarta-feira (8). Ainda há vagas disponíveis, principalmente para as categorias mistas e de gênero, cujos jogos principais ocorrem no sábado.