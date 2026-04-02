Com novidades no elenco e no esquema, Ypiranga inicia 11ª Série C consecutiva

O Ypiranga inicia na próxima segunda-feira (6) mais uma caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro. A partir das 20h, no Estádio Colosso da Lagoa, o Canarinho recebe o Figueirense, apostando em mudanças no elenco e em uma nova formatação de jogo sob o comando do técnico Raul Cabral.
Esta será a 11ª participação consecutiva do clube gaúcho na Série C. Mais uma vez, o objetivo é claro: brigar pelo acesso inédito à Série B, sonho que o clube persegue desde que se firmou na competição.
Após a disputa do Campeonato Gaúcho, a direção promoveu mudanças pontuais no elenco. A principal baixa foi o meia Marlone. Apesar da experiência, o jogador foi pouco utilizado ao longo do Estadual e acabou não permanecendo para a sequência da temporada.
Em contrapartida, o Canarinho se reforçou com cinco contratações para encarar o desafio nacional: o goleiro Lucas Maticolli, o zagueiro Léo Gobo, o meia Léo Rafael e os atacantes Vinícius Charopem e Bryam.
Nova formação em campo
Além das mudanças no elenco, a principal novidade para a estreia está na parte tática. Diferente do 4-3-3 utilizado durante grande parte do Campeonato Gaúcho, a tendência é que o Ypiranga atue na Série C no esquema 3-5-2.
Segundo o técnico Raul Cabral, a formação busca oferecer maior solidez defensiva, melhor ocupação do meio-campo e mais equilíbrio ao time, características fundamentais em uma competição longa e equilibrada.
Formato da Série C
A Série C conta com 20 clubes, que se enfrentam em turno único na primeira fase, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores avançam à segunda fase, disputada em grupos. Os dois melhores de cada chave garantem o acesso à Série B, enquanto os dois últimos colocados da primeira fase são rebaixados para a Série D.
Elenco do Ypiranga para a Série C
- Goleiros: Lucas Maticolli, Zé Carlos, Gabriel Werner e Eduardo;
- Laterais: Nicolas, Dudu, Zé Adilson e Cleiton;
- Zagueiros: Léo Gobo, Willian Gomes, Walce, Grechi e Reinaldo;
- Volantes: Kauan, Ramon, Dionísio e Igor Silva;
- Meias: Estevão, Lucas Ramos e Léo Rafael;
- Atacantes: Gustavo Simões, Henrique, João Branco, Marcelinho, Fogaça, Pedro Lucas, Renan Gorne, Felipe Ferreira, Bryam, Vinícius Charopem e Danielzinho.