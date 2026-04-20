Atlântico goleia o Campo Mourão pela Liga Nacional de Futsal

Equipe goleou o Campo Mourão por 6 a 2. Edson Castro / Atlântico

O Atlântico, de Erechim, chegou à segunda vitória pela Liga Nacional de Futsal. A equipe goleou o Campo Mourão por 6 a 2, no Caldeirão do Galo, neste domingo (19).

A equipe paranaense chegou a abrir dois a zero, com Samuel e Jorginho. A virada, porém, veio ainda no primeiro tempo, com Leo Oliveira, duas vezes, e João Vitor.

A segunda etapa foi de domínio completo do Atlântico. Ryan, Batalha e Serginho decretaram a goleada por 6 a 2 e garantiram o segundo triunfo do Galo na Liga. O resultado deixa o clube no terceiro lugar na tabela, com seis pontos.

A equipe de Erechim volta à quadra no domingo (26), quando visita o América de Natal, em Natal (RN), às 14h, pela Copa da Liga Nacional de Futsal, uma competição inédita em formato eliminatório entre as equipes da LNF Gold e Silver.