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Álbum de figurinhas da Copa do Mundo já está disponível para torcedores de Passo Fundo

Pontos de troca dos cromos devem começar a funcionar na quarta-feira (6). Álbum está disponível em livrarias, bancas de jornal, supermercados e shoppings

Felipe Matiasso*

Estagiário

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