Álbum de figurinhas da Copa do Mundo já está disponível para torcedores de Passo Fundo

Álbum custa entre R$ 24 e R$ 79. Felipe Matiasso / Arquivo pessoal

A espera dos aficionados acabou. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 já pode ser adquirido nas livrarias, bancas de jornal, supermercados e shoppings de Passo Fundo.

Para completar o álbum, porém, os fãs terão um grande desafio pela frente: a edição deste ano é a maior da história, com 980 cromos, sendo 68 especiais, e contempla todas as 48 seleções que participarão do torneio.

O álbum tem três diferentes versões: brochura, capa dura e capa dura prateada ou dourada, que variam de R$ 24,90 a R$ 79,90. Os pacotes de figurinhas contêm sete unidades e custam R$ 7.

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Com isso, o valor mínimo para completar a coleção na versão mais barata do álbum é de R$ 1.004,90. Com os cromos repetidos, porém, o custo total pode ser bem maior.

Trocas para economizar

Uma forma de economizar é pela tradicional troca de figurinhas. Em Passo Fundo, será possível realizar as trocas a partir de quarta-feira (6).

O ponto de encontro será no Bella Città Shopping, das 10h às 22h, no primeiro andar. Já o Passo Fundo Shopping estuda um local para receber os colecionadores.